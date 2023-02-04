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Сегодня, 10:17

Олимпийский комитет Чехии не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press

Национальный олимпийский комитет Чехии не намерен бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в случае, если российских и белорусских спортсменов допустят до соревнований.

«Для нас не может быть и речи о бойкоте, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов», — приводит ТАСС со ссылкой на Ceska televize текст заявления НОК Чехии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

23 января в МОК предложили допустить к соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).

3 февраля стало известно, что Национальный олимпийский комитет Украины обсудит бойкот Игр-2024 в случае, если россиянам разрешат выступить на турнире.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Флаг сборной России на&nbsp;Олимпийских играх. «Призываем МОК пойти дальше». Правозащитники спорят об олимпийских ценностях и допуске российских спортсменов

Источник: https://tass.ru/sport/16961135
Олимпиада
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