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Сегодня, 18:04

Министр спорта Польши заявил, что 40 стран готовы выступить против участия России в Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх-2024.

Он сообщил, что 10 февраля состоится встреча министров спорта из около 40 стран, в том числе, из Европейского союза, которые представят «решительную, общую позицию».

«Безусловно, это будет жесткая позиция, которая будет противостоять участию представителей России и Белоруссии в Олимпийских играх», — приводит слова Бортничука РИА «Новости» со ссылкой на агентство РАР.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать позицию сорока вышеуказанных стран по бойкоту Олимпийских игр, Бортничук сказал, что окончательно в этом не уверен.

«Я бы дал МОК шанс на саморефлексию, еще не прижимая их к стене. У нас есть время для этого. Игры в середине следующего года. Вместо того, чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», — заключил министр.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что угроза бойкота Украиной Игр-2024 противоречит основам олимпийского движения. 3 февраля министры спорта стран Балтии и Польши выступили против участия России в Олимпиаде-2024.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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