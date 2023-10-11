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Сегодня, 17:59

Цзю о том, что МОК не собирается восстанавливать IBA как члена олимпийского движения: «Это незаконно! Полный бред»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором он сообщил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения.

«Я считаю, что это незаконно. На каком основании они это делают? Нужно четко понимать основания. Были какие-то нарушения со стороны федерации, или что? Это полный бред, с моей точки зрения», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

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