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Анцелиович заявила, что отстранение спортсменов из игровых видов может быть обжаловано

Алина Савинова
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Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что решение какой-либо международной федерации по недопуску российских или белорусских спортсменов до международных стартов из-за их принадлежности к игровым видам спорта может быть обжаловано в суде.

«Любое решение по отстранению атлета из-за его принадлежности к игровому виду спорта может быть обжаловано. Строгий запрет на участие «игровиков» вполне может быть опротестован. Что касается спортсменов, которые имеют контракты с силовыми структурами и воинские звания, то все это может быть препятствием для допуска», — приводит ТАСС слова Анцелиович.

Во вторник, 28 марта, глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17390295
Олимпиада
МОК
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