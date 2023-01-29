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29 января, 16:43

Журова: «Важно, чтобы другие страны не бойкотировали Азиатские игры в случае участия России»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.

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По ее мнению, Олимпийский совет Азии (ОСА) не будет рисковать и приглашать россиян, если другие страны решат бойкотировать соревнования.

«Чего мне не хотелось бы в случае участия России в Азиатских играх, это того, чтобы другие страны не решили бойкотировать соревнования, — приводит «Газета.Ru» слова Журовой. — ОСА это точно не нужно. Игры проходят раз в четыре года, и если половина стран не будет участвовать, то тогда лучше ОСА не будет нас приглашать. Организация существует с 1949 года, в 1986 году к ней присоединилось большинство стран, и ради нашего участия ОСА не будет рисковать потерей внимания к Играм».

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдений условий МОК.

Источник: gazeta.ru
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Журова предположила, что Россия не примет участие в Азиатских играх без разрешения выступать с флагом и гимном
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