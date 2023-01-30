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Сегодня, 08:44

В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян перед Олимпиадой-2024

Виталий Косик
Корреспондент
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Флаг Олимпийского комитета России.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

В организации считают, что пободный способ выступления хорошо зарекомендовал себя на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Обсуждаемая концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены участвовали в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», — написано в сообщении МОК в соцсетях.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

26 января Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. 27 января Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на своем официальном сайте сообщили, что российские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие Летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада
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