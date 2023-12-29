Япония может принять первые Олимпийские киберспортивные игры в 2026 году

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность проведения первых в истории Олимпийских киберспортивных игр в 2026 году в Японии, сообщает агентство Kyodo.

По данным источника, МОК уже направил Японии письмо с вопросом, сможет ли страна принять эти соревнования через два года. Подробнее это будет обсуждаться в 2024 году.

В октябре 2023 года президент МОК Томас Бах сообщил, что организация планирует изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр.