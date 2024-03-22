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22 марта, 23:21

ВАДА вслед за МОК обвинило пранкеров из России в фейковых звонках

Алина Савинова
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Логотип ВАДА.
Фото Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о совершении фейковых звонков российскими пранкерами.

«В очень похожих обстоятельствах ВАДА может подтвердить, что оно также стало объектом фальшивого звонка со стороны человека, выдававшего себя за высокопоставленного чиновника комиссии Африканского союза», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

В ВАДА отметили, что звонивший задал вопросы, связанные с Играми дружбы, по поводу которых организация ранее выражала обеспокоенность с антидопинговой точки зрения, заявив, что «это мероприятие проводится вне рамок спорта страной, антидопинговая система которой не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу».

21 марта Международный олимпийский комитет (МОК) также обвинил пранкеров из России в совершении фейковых звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.

Источник: ТАСС
ВАДА
МОК
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