МОК обвинил российских пранкеров в совершении фейковых звонков

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил пранкеров из России в совершении фейковых звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.

«Похоже, в российской кампании дезинформации в отношении МОК произошел новый эпизод. Фальшивые звонки якобы из Комиссии Африканского союза, судя по всему, были сделаны той же группой, которая уже атаковала ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных лиц тем же образом», — приводит РИА Новости слова релиза МОК.

Отмечается, что во время звонков человек, выдававший себя за председателя комиссии, хотел получить от Международного олимпийского комитета объяснения, касающиеся политизации спорта. При этом МОК утверждает, что эти люди раньше уже «атаковали» мировых политиков.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В марте 2023-го организация рекомендовала допускать до участия в международных турнирах спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживают СВО. Получившие допуск атлеты выступают в соревнованиях под нейтральным статусом.