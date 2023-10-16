В программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта
На сессии организации в Мумбаи было поддержано предложение исполкома МОК внести новые виды спорта. В программу официально вошли: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.
В олимпийскую программу прежде входили крикет, лакросс и бейсбол/софтбол. Первый был представлен на Играх 1900 года в Париже, второй — на Играх 1904 и 1908 годов, третий был их частью пять раз: в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2021 годах.
Флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол пополнили 30 основных олимпийских видов спорта.
Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Ранее в МОК заявили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады.
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