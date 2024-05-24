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Таймазова: «Не люблю большого к себе внимания, я не публичный человек»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала, какое влияние на ее жизнь оказало завоевание олимпийской медали. В среду она завоевала бронзовую медаль предолимпийского чемпионата мира в Абу-Даби.

«Эти медные трубы на меня действительно обрушились. Но я считаю, что справилась с ними, — это меня не изменило. Я не люблю большого к себе внимания, я не публичный человек. Как минимум на тот момент им не была, поэтому для меня это не было важным — я не стремилась к популярности, к общественному признанию. Я просто шла к своей мечте, а все это стало бонусом — то, что меня любят, уважают, ценят. Это далеко не главная составляющая. К тому же я не была удовлетворена бронзой. Может, если бы я была олимпийской чемпионкой, все это было бы по-другому.

А тогда я думала об одном — ну когда же эти три года пройдут, когда я смогу еще раз попробовать дойти до золотой медали? Я уже на второй день после той самой схватки [на Олимпиаде] об этом думала», — цитирует ТАСС Таймазову.

Источник: https://tass.ru/sport/20886545
Дзюдо
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