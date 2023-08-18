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Сегодня, 13:41

ОКР 14 сентября представит инициативы по дополнительному обеспечению спортсменов

Алина Савинова
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация дорабатывает инициативы по дополнительному материальному обеспечению российских спортсменов. Они будут представлены 14 сентября на ежегодном расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР.

«Наши приоритеты — обеспечение достойных условий подготовки и выступлений Олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного Олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост. Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседания Комиссии спортсменов ОКР», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Глава ОКР отметил, что истинные Олимпийские принципы и ценности сейчас востребованы как никогда. По его словам, отечественные атлеты в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь страны, преумножать ее славу и величие, невзирая ни на какие провокации и дополнительные параметры.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, до турниров в нейтральном статусе.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/615
Станислав Поздняков
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