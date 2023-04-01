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Сегодня, 11:40

МОК отреагировал на бойкот Украиной соревнований с россиянами

Сергей Разин
корреспондент
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Штаб-квартира МОК.
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение властей Украины Решение запретить местным спортсменам соревноваться с россиянами.

?«Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК. Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МОК.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230401/mok-1862331917.html
Олимпиада
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