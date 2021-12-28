«У международного сообщества нет уверенности, что это правильный путь». Поздняков о трансгендерах на Олимпиаде
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об участии трансгендеров в Играх.
«Ситуация неоднозначная, — приводит слова Позднякова «Комсомольская правда». — Это понимают все основные стейкхолдеры. Мы разговаривали со спортсменами, с представителями наших спортивных федераций, основываемся на том, что все-таки в большинстве своем мы в России придерживаемся более традиционных ценностей. Поэтому нам непросто объективно рассуждать на данную тему. И рекомендации МОК в общем-то на данный момент — это именно рекомендации. Потому что у самого международного спортивного сообщества нет четкой уверенности в том, что это правильный путь.
В фехтовании мы впервые с этой проблемой столкнулись, когда тематика трансгендеров в спорте еще не так широко обсуждалась, как сейчас. В тех видах спорта, где скоростно-силовые характеристики мужчин объективно выше, чем у женщин, нужно учитывать такие особенности организма. Именно поэтому данный вопрос потребует еще более длительной и серьезной дискуссии внутри самого олимпийского сообщества. Разные виды спорта, разные ситуации. Здесь одинаковый подход контрпродуктивен».
На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. Она раньше была мужчиной по имени Гэвин.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/prezident-okr-stanislav-pozdnyakov-v-pekine-2022-my-mozhem-rasschityvat-na-30-medalej/
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