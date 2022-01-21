Международная федерация спортивной медицины раскритиковала МОК из-за трансгендеров

38 ученых, входящих в Международную федерацию спортивной медицины и Европейскую ассоциацию спортивной медицины опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали новую стратегию МОК по поводу выступлений трансгендеров в женском спорте.

Медики считают, что, отменив контроль уровня тестостерона, Международный комитет руководствовался исключительно стремлением к инклюзивности и проигнорировал медицинские и научные данные о различиях между полами.

Представители Международных федерация легкой атлетики, триатлона и велоспорта считают, что это открывает двери для нечестной конкуренции в женском спорте и ущемлению прав цисгендерных женщин. Ученые призывают МОК установить стандарты относительно уровня тестостерона для участниц женских соревнований, которые в данный момент отданы на откуп международным федерациям. При этом максимальные показатели в разных видах спорта могут отличаться, а использование гормональных препаратов — минимизировано.