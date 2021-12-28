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Чернышенко высказался об идее проведения летней Олимпиады 2036 года в России

11:48
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о возможности организации летней Олимпиады 2036 года в России.

«Определение города-кандидата Олимпийских игр 2036 года – это прерогатива ОКР совместно с министерством спорта. Пока конкурса на проведение этих игр не было. Я считаю, на них нужно подаваться и всей страной выбрать достойного кандидата. Очевидно, что у нас есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять игры.

Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, там инфраструктура изначально планировалась для возможности принять в будущем и летние Олимпийские игры. Нет сомнений, что мы сможем принять игры 2036 года. Выберем кандидата и дождемся решения МОК», – сказал Чернышенко.

13 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. Позже стало известно, что Владивосток также намерен подать заявку.

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