Тарпищев примет участие в сессии МОК дистанционно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что примет участие в сессии Международного олимпийского комитета (МОК) дистанционно.

«Я буду участвовать. Но дистанционно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее появилась информация, что международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии.

139-я сессия МОК открылась 3 февраля в Пекине, вторая часть сессии прошла 19 февраля, заключительный день сессии пройдет в пятницу, 20 мая. Заседание пройдет в гибридном формате — некоторые члены организации будут присутствовать в штаб-квартире МОК в Лозанне (Швейцария), другие присоединятся в онлайн-формате.