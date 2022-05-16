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Сегодня, 19:31

Тарпищев примет участие в сессии МОК дистанционно

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что примет участие в сессии Международного олимпийского комитета (МОК) дистанционно.

«Я буду участвовать. Но дистанционно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее появилась информация, что международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии.

139-я сессия МОК открылась 3 февраля в Пекине, вторая часть сессии прошла 19 февраля, заключительный день сессии пройдет в пятницу, 20 мая. Заседание пройдет в гибридном формате — некоторые члены организации будут присутствовать в штаб-квартире МОК в Лозанне (Швейцария), другие присоединятся в онлайн-формате.

Источник: https://tass.ru/sport/14638631
Шамиль Тарпищев
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