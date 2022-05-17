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Сегодня, 15:13

Депутат Госдумы предложил признать незаконным лишение российских спортсменов госсимволов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков считает, что нужно признать незаконным лишение российских спортсменов государственных символов.

«Предлагаю признать на государственном уровне незаконным лишение спортсменов государственных символов. Признать также действия спортивных федераций согласно уголовному праву, применив термин «надругательство», — цитирует Терюшкова ТАСС. — Мы должны разрабатывать новую международную политику, в том числе связанную с ценностями олимпизма».

На данный момент российские спортсмены выступают в нейтральном статусе из-за санкций международных федераций.

Источник: https://tass.ru/sport/14644313
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