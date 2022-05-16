Российские телеканалы сохраняют возможность получить права на трансляции Олимпиады 2026 и 2028 годов

Российские телеканалы сохраняют возможность получить права на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

«Все это похоже на ахинею. Датированное 24 февраля заявление МОК было неверно истолковано и преподнесено как новость. Никаких других заявлений на этот счет МОК не делал.

Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

16 мая на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появилась информация, что Россия и Белоруссия не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр-2026 и -2028. Документы на тендер принимались до 25 апреля.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Летняя Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе (США).