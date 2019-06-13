Станислав Поздняков: "Все заинтересованы в том, чтобы российские легкоатлеты выступили в Токио-2020"

Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что вопрос восстановления статуса ВФЛА и участия российский легкоатлетов на Олимпиаде-2020 обсуждался на встрече с президентом МОК Томасом Бахом.

– МОК и ОКР считают, что у всех спортсменов должны быть равные права и возможности для участия в Олимпийских играх, – отметил глава ОКР. – Олимпийский комитет России, разумеется, разочарован решением Совета ИААФ не восстанавливать ВФЛА, но мы продолжим совместными усилиями искать решение. Все заинтересованы, чтобы Игры в Токио-2020 прошли с участием всех сильнейших спортсменов. Последние переговоры дают хороший сигнал, что выход из ситуации будет в ближайшее время найден. Постараемся это сделать к чемпионату мира в Дохе. (Мария Маркова)