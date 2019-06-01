Станислав Поздняков: "Российских молодых спортсменов нужно защитить от допинга"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что российским молодым спортсменам важно быть защищенными от проблем с допингом в современном мире.

Форум юных олимпийцев проходит в Москве в субботу.

- Наша задача защитить юных спортсменов от различных вызовов в спорте, в том числе, связанных с допингом, - цитирует ТАСС Позднякова. - Мы большое внимание уделяем борьбе с допингом.

Также на церемонии выступил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, который обратился к спортсменам.

- Вы будущее спорта. Вам необходимо быть образованными в части антидопинговых правил, понимать все существующие вызовы в мировом спорте, - отметил Ниггли.