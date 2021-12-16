Ромашина прокомментировала открытие фотовыставки об Олимпиаде в Токио

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала открытие фотовыставки «Олимпийские победы «Токио-2020».

«Приятно находиться в стенах Госдумы. Этот олимпийский цикл был крайне непростым по многим причинам: ковидные ограничение, отсутствие флага и гимна. Но гимн и флаг были с нами в душе. Весь мир выучил ноты Чайковского за это время. Эта традиция сохранится и на играх в Пекине. Благодаря этой выставке мы окунаемся в то, что пережили совсем недавно. Эти игры запомнятся для всех спортсменов навсегда. Очень здорово, что сегодня мы все собрались. Надеюсь, эта традиция сохранится», — сказала Ромашина.

Экспозиция в здании Государственной думы посвящена чемпионам и призерам прошедших летних Олимпийских игр в Токио.