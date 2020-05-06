Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу повтора финала Олимпиады-2018 между Россией и Германией в эфире «Матч ТВ» утром 9 мая.

«Я не очень понимаю движуху вокруг повтора олимпийского финала 2018 Россия — Германия 9 мая! Эта победа в хоккее единственная за 5 последних лет, причем на всех уровнях! Играли бы победный финал с Канадой, повторили бы победный финал с Канадой!

И вообще, хороший хоккей, драматичный, его стоит пересмотреть! И не ищите здесь политики! Ведь этот победный хоккейный финал мы смело можем повторить! Так победим!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.