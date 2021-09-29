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На Олимпиаде-2016 выявили до 10 подозрительных боксерских боев, среди них — с участием россиян

19:49
Бой Майкла Конлана и Владимира Никитина. Фото Getty Images
Бой Майкла Конлана и Владимира Никитина. Фото Getty Images
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Спортивному юристу Ричарду Макларену было поручено расследовать ситуацию с коррупцией в Международной боксерской ассоциации (AIBA). В четверг, 30 сентября, Макларен выступит со специальным докладом в Лозанне, сообщает The Guardian.

По данным издания, Ричард Макларен и его одноименное агентство по расследованиям ведет дело о коррупции во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Под подозрением находятся от семи до десяти боев. Официльные данные должны стать доступными завтра.

Обвинения в коррупции на Рио-2016 поступали еще до начала боксерского турнира. Например, чемпион мира в легчайшем весе из Ирландии Майкл Конлан участвовал в одном из самых противоречивых соревнований на Олимпиаде: выиграв в четвертьфинале бой против Владимира Никитина, поединок был отдан россиянину, который впоследствии не смог принять участия в полуфинале из-за травм, нанесенных Конланом.

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Иван Шитик все материалы автора

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