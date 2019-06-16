Сборную России проводили на Европейские игры

рамках ХХХ Всероссийского олимпийского дня на его центральной площадке в московском спорткомплексе "Лужники" состоялась церемония торжественных проводов сборной страны на II летние Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

– Символично, что именно в Олимпийский день мы вместе провожаем нашу команду на второй по значимости мультиспортивный турнир, – отметил руководитель ОКР Станислав Поздняков. – И будем искренне болеть за них в эти 10 дней в конце июня.

Представителям национальной команды, отправляющиеся в столицу Белоруссии, передали национальный флаг, с которым они пойдут по стадиону на церемонии открытия. Ранее было объявлено, что знаменосцем российской делегации станет семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.

– Благодарен за доверие, для меня это большая честь, – сказал Осипенко. – Мы сделаем все возможное, чтобы победить на этих Европейских играх и продолжить традиции, заложенные на прошлом турнире. (Антон Бабошин)