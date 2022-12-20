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Лучшими командами Олимпиады в Пекине и Токио стали лыжники и гимнасты

Антон Бабошин
Корреспондент
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Лучшей командой по итогам зимних Олимпийских игр в Пекине по версии ОКР признана сборная России по лыжным гонкам, которая взяла в Китае четыре золота, в том числе два эстафетных.

— Мы безумно рады, спасибо вам огромное, — сказала от имени команды Юлия Ступак. — Хотя игры зимние и в Пекине было достаточно холодно, но на трассе казалось очень-очень жарко. Желаю всем побед и поздравляю с наступающим Новым годом!

У представителей летних видов спорта на Играх в Токио такой же награды удостоена команда по спортивной гимнастике — она выиграла оба старта в командном многоборье, и у мужчин, и у женщин.

Лучшими командами по игровым видам спорта по итогам летних Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине признаны сборные по баскетболу 3х3 у мужчин и женщин.

Напомним, турнир по баскетболу 3х3 проводился на Играх впервые в истории. И мужская, и женская команды взяли серебряные награды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по спортивной гимнастике
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