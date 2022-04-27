Поздняков: «Опыт Олимпиады в Пекине показал, что мы на правильном пути. Нужно развивать этот успех»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об инициативе по дальнейшему развитию олимпийских видов спорта в стране.

«Вчерашнее заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта было преимущественно посвящено массовому спорту. Тем не менее тема спорта высших достижений тоже не осталась без внимания. Сейчас многие задаются вопросом, как будет выживать наш спорт. Я уверен, что о выживании говорить не придется, потому что Россия — мощная спортивная держава, и тот большой потенциал, особенно в спорте высших достижений, который мы имеем на сегодняшний день, нужно развивать и адаптировать к текущим условиям.

В первую очередь нам необходим очень стройный спортивный календарь, который является основой достижения достойных результатов. Кроме этого, важно приглашать на российские соревнования наших друзей и соседей. При этом нужно создать качественные условия для их участия. На сегодняшний день ситуация развивается так, что назрела необходимость законодательных изменений, которые станут адекватным ответом на изменившуюся глобальную обстановку. Поэтому на заседании совета я обратил внимание, что существующие сейчас версии спортивных правовых актов необходимо адаптировать под актуальные вызовы и задачи, которые перед нами стоят. И это не только приглашение наших дружественных НОКов на турниры в Россию, но и организация соревнований в соседних странах в интересах развития российского спорта», — приводит официальный сайт ОКР слова Позднякова.

Президент ОКР отметил, что комитету необходима ведомственная программа эффективного развития олимпийских видов, а также заявил, что опыт Игр-2022 в Пекине показывает, что олимпийский спорт в России находится на правильном пути.

«У большинства федераций на сегодняшний день преимущественно государственные источники финансирования, однако средства и возможности общественных объединений также могут быть интегрированы в эту программу. Подобный подход уже был реализован в программе подготовки к прошедшим Олимпийским зимним играм. Опыт Пекина-2022 показывает, что мы на правильном пути, и этот успех нужно развить.

Одна из важнейших задач работы Олимпийского комитета России — способствовать продвижению олимпийских ценностей. Уверен, что участники сегодняшних мастер-классов наших спортсменов, которые проходят в рамках совместного заседания комиссий спортсменов Олимпийского комитета России и НОК Беларуси, являются носителями этих ценностей, из которых одним из главных является дружба. Я убежден, что спортсмены наших стран, как никто другой сегодня, демонстрируют и дружбу, и солидарность между нашими народами.

При этом все спортсмены высокого уровня, особенно олимпийские чемпионы, являются ролевыми моделями для юных поколений спортсменов наших стран. И, безусловно, мы готовы делиться теми возможностями, которые есть у российского спорта на сегодняшний день, с нашими близкими друзьями», — добавил Поздняков.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. По общему числу наград (32) Россия уступила только Норвегии (37).