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Сегодня, 15:58

Великая заявила, что российские спортсмены выступают против политизации спорта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что выступает против политизации спорта.

«Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов. Мы делаем все возможное, чтобы существовать по правилам, не допускать никаких нарушений, в том числе и того, что касается системы ADAMS, борьбы с допингом и всего, что с этим связано. Но сложившаяся ситуация сейчас показала, насколько мы были толерантными и делали и будем делать все возможное, чтобы олимпийская семья и олимпийское движение продолжались», — приводит слова Великой ТАСС.

Председатель комиссии спортсменов ОКР сказала, что организация будет прикладывать усилия, чтобы сконцентрироваться на молодежи.

«Политизация спорта сейчас очевидна, мы будем с этим бороться. Наша комиссия будет прикладывать усилия, чтобы сконцентрироваться на молодежи, нашем спорте, на взаимодействии спорта высших достижений с юниорами и молодежью. Рано или поздно все заканчивается, наши спортсмены должны оставаться максимально в строю, а наша задача — создавать для них базы и условия. Главное, что мы вместе и совместными усилиями сможем быть на высоте, когда эта ситуация закончится», — добавила Великая.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14492951
Софья Великая
МОК
ОКР
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