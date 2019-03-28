Президент МОК Томас Бах пока не принял решения о переизбрании на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах еще не принял решения о выдвижении кандидатуры на переизбрание на новый срок. Об этом по итогам исполкома МОК в швейцарской Лозанне сообщил официальный представитель комитета Кристиан Клауэ.

Выборы президента пройдут на 137-й сессии МОК в 2021 году в Афинах.

- Бах еще не принимал какого-либо решения относительно желания пойти на новый срок, - цитирует ТАСС Клауэ.

65-летний Бах является президентом МОК с 2013 года.