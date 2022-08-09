Свищев: «Неплохо будет увидеть Олимпийские игры в Индонезии»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о подаче Индонезией заявки на проведение Олимпийских игр.

«Индонезия — одна из наиболее бурно разливающихся экономик. Я считаю, что это богатая страна с богатыми традициями. Может быть, не все получается в спорте, но есть дисциплины, где они достаточны сильные. Это достаточно интересно, все-таки азиатский регион во многом впереди планеты всей. Мне кажется, неплохо будет увидеть Олимпийские игры в Индонезии. Это новый регион для олимпизма», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Индонезия подаст заявку на проведения Олимпийских игр в 2036 году.