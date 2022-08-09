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Сегодня, 21:43

Индонезия подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Индонезия подаст заявку на право проведения летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает Insidethegames.

По данным источника, президент Индонезии Джоко Видодо одобрил заявку на проведение, а правительство обязалось построить спортивные сооружения.

«Мы приветствуем указание президента продолжать предлагать национальную столицу Нусантару для участия в Олимпиаде 2036 года. Мы выполним эту задачу и будем упорно работать, чтобы стать первой страной, принимающей Олимпийские игры», — сказал президент Олимпийского комитета Индонезии (KOI) Раджа Сапта Октохари.

Индонезия претендовала на проведение Игр 2032 года, но уступила австралийскому Брисбену.

Нусантара — строящийся город в Индонезии, в который планируется перенести столицу страны из Джакарты.

Источник: https://www.insidethegames.biz/articles/1126737/indonesia-2036-olympics
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