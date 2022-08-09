Индонезия подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года

Индонезия подаст заявку на право проведения летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает Insidethegames.

По данным источника, президент Индонезии Джоко Видодо одобрил заявку на проведение, а правительство обязалось построить спортивные сооружения.

«Мы приветствуем указание президента продолжать предлагать национальную столицу Нусантару для участия в Олимпиаде 2036 года. Мы выполним эту задачу и будем упорно работать, чтобы стать первой страной, принимающей Олимпийские игры», — сказал президент Олимпийского комитета Индонезии (KOI) Раджа Сапта Октохари.

Индонезия претендовала на проведение Игр 2032 года, но уступила австралийскому Брисбену.

Нусантара — строящийся город в Индонезии, в который планируется перенести столицу страны из Джакарты.