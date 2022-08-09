Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 года

Бирмингем может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 года, сообщает Inside the Games.

По информации источника, в июле глава Британской олимпийской ассоциации (НОК Великобритании) Хью Робертсон провел переговоры на тему проведения Олимпиады с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

С 28 июля по 8 августа 2022 года Бирмингем принимал Игры Содружества. По словам исполнительного директора соревнований Кэти Сэдлер, официальные лица МОК, посетившие город за последние две недели, были впечатлены уровнем организации соревнований.

Напомним, что единственным городом Великобритании, где проходила Олимпиада, является Лондон. Там были организованы Игры в 1908, 1948 и 2012 годах.