Поздняков заявил, что ОКР не допустил раскола олимпийского движения в стране

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал об итогах работы исполкома организации за последний год и отметил, что к выборному олимпийскому собранию она подходит без финансовых проблем.

— Это заседание стало последним для исполкома в его нынешнем составе — 20 декабря пройдет олимпийское собрание, которое выберет новые руководящие органы ОКР, — напомнил Поздняков. — По истечении срока подачи заявок зарегистрирован единственный кандидат на пост главы комитета. Отбор кандидатов в члены исполкома еще продолжается, и уже понятно, что в нем произойдет определенная ротация. Мы с коллегами подвели итоги работы, которая на этот раз продолжалась не четыре года, как обычно, а четыре с половиной. Особенно сложным был последний год, мы столкнулись с большим числом вызовов. Это потребовало больших усилий со стороны всех без исключения членов нашей большой олимпийской семьи. И я рад отметить, что мы ни при каких обстоятельствах не допустили раскола олимпийского движения в стране, остались едиными — не только спортсмены, но и ОКР, Минспорта РФ, национальные федерации. С этим багажом, помноженным на финансовую стабильность, мы вступаем в новое четырехлетие.

Прошедший двумя днями ранее исполком МОК оставил в силе рекомендации о недопуске к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.