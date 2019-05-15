Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков включен в комиссию по олимпийской программе МОК, сообщает официальный сайт ОКР. Данная структура рассматривает включение или исключение тех или иных видов спорта из программы грядущих Игр.

Руководитель аппарата президента ОКР Родион Плитухин стал членом комиссии МОК "Спорт и активное общество".

Таким образом, представительство россиян в Комиссиях МОК увеличилось с 8 до 10 человек. Помимо Позднякова и Плитухина, в структуру МОК входят:

- Елена Исинбаева (Комиссия спортсменов и Комиссия "Окружение спортсменов");

- Алишер Усманов, Ольга Пономарь-Бекер (Комиссия по Олимпийскому каналу);

- Анастасия Давыдова, Олег Матыцин (Комиссия по Олимпийскому обазованию);

- Владимир Лисин (Комиссия по маркетингу);

- Павел Колобков (Комиссия "Спорт и активное общество");

- Шамиль Тарпищев (Комиссия "Окружение спортсменов").