Скелетонист Гераскевич обвинил правительство Украины в уничтожении спорта в стране

Скелетонист Владислав Гераскевич резко высказался о приказе Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Как информирует РИА Новости, Гераскевич заявил, что министерство и Национальный олимпийский комитет страны продолжают операцию по уничтожению украинского спорта.

«Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей России и Белоруссии с международной спортивной арены привела нас к этому приказу, — написал Гераскевич в Twitter. — Это белое знамя со стороны украинского спорта. В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований».

По мнению участника Олимпийских игр в Пхенчхане, этот приказ открывает возможность оказывать давление на национальные федерации и предоставлять статус «удобным для себя федерациям».

«А когда такие случаи дойдут до очередной непонятной «комиссии», то это будет повод лишить федерацию статуса «национальной» и создать новую «национальную» федерацию. Что может привести к полному отстранению страны от международной федерации, ведь это прямое вмешательство государства в деятельность федерации. Старые схемы и новые коррупционные скандалы — это один из возможных сегодняшних лозунгов министерства и НОК Украины под руководством Гутцайта», — добавил Гераскевич.