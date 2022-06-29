Чудинов считает, что у россиянок есть шансы на медали в санях-двойках на Олимпиаде-2026

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил шансы женской команды на борьбу за медали на Олимпиаде-2026 в соревнованиях экипажей-двоек.

«У нас есть шансы на олимпийские медали в новой дисциплине на Играх 2026 года в Италии. Мы надеялись и предвидели это решение МОК, поэтому заранее начали готовиться. Сейчас вместе с юниорами у нас готовятся к сезону победители последнего чемпионата России в женских двойках Екатерина Фомина и Полина Григорьева. Олеся Михайленко и Екатерина Грибкова находятся на сборе национальной команды в Новогорске и вовсю отрабатывают стартовый разгон

Дисциплина новая, и прогнозировать в ней олимпийские медали не имеет смысла, но мы всегда работаем с прицелом на самый высокий результат. Весной мы разыграли первые медали чемпионата России в женской двойке, уверен, что в программу ближайшего чемпионата мира эта дисциплина тоже войдет. Только непонятно, дадут ли нам возможность побороться там за медали», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина- д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля. На Играх впервые пройдут соревнования в санном спорте у женщин среди экипажей-двоек.