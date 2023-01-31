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Поздняков: «Уверен, что наши спортсмены получат возможность завоевать квоты для участия в Олимпиаде»

Поздняков поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в азиатских соревнованиях
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о возможном участии российских спортсменов в азиатских соревнованиях для получения квоты на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

— Много разговоров об участии в азиатских соревнованиях для отбора на соревнования. Какова сейчас ситуация?

— Международный олимпийский комитет проводит консультации с международными спортивными федерациями по вопросу олимпийской квалификации. В каждом виде спорта своя уникальная ситуация. Достаточно сложно прийти к какому-то универсальному подходу. Поэтому на эту работу МОК выделил как минимум один месяц. Что касается азиатского направления, то мы приветствуем приглашение Олимпийского совета Азии, который предложил соревновательную практику нашим спортсменам в рамках азиатских мероприятий. Не все азиатские игры являются отборочными на Олимпиаду, но тем не менее для нас сейчас важна международная практика. Уверен, что наши спортсмены получат возможность завоевать необходимые квоты для участия в Играх. Сейчас много говорится об участии и неучастии в Играх. На мой взгляд, эти вещи носят спекулятивный характер. Потому что в соответствии с Олимпийской хартией ровно за год до открытия Игр тот или иной НОК получает приглашение. Ближе к лету будут понятные условия и возможности ОКР по участию в Олимпиаде в Париже. До этого все условия будут опробованы международными спортивными федерациями на соревнованиях. Сейчас находимся в режиме ожидания информации от МОК, — сказал Поздняков.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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