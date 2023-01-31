Журова: «Я думаю, что коалиция будет шантажировать МОК в случае допуска россиян к Олимпиаде»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Польша и Великобритания создадут коалицию стран против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

«Тут вопрос: «Поедет ли полноценная сборная?» Нам выставят условие, что спортсмен должен написать заявление и отказаться от страны, президента. Я думаю, что коалиция будут требовать этого и просто шантажировать МОК. Они скажут: «Ладно, хорошо. Мы не будем бойкотировать. Но пусть русские спортсмены, которые хотят участвовать в Олимпиаде, выйдут и в чем-то признаются. Подпишут заявление». В итоге коалиция будет выступать не за то, чтобы мы не участвовали. Они просто скажут: «Выборочно мы разрешим русским участвовать, но пускай они публично выскажутся». Они же понимают, что спортсмены этого не сделают. Зато видите, какие они молодцы, ведь потребовали», — приводит «Спорт День За Днем» слова Журовой.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.