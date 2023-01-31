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Поздняков: «Россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные»

Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на таких же условиях, как и все остальные
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на заявления МОК о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны. В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных недискриминирующих условиях. Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», — заявил Поздняков.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

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