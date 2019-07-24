Организаторы Олимпиады-2020 в Токио показали медали. Видео

Официальный Twitter летних Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовал видео с презентацией медалей. Турнир пройдет в Японии с 24 июля по 9 августа.
На прошлой Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России заняла четвертое место в общем медальном зачете (19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых медалей). Сборная США расположилась на первой строчке (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых).
The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉— #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) July 24, 2019
RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ
Прогноз: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия - четвертая
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