Организаторы Олимпиады-2020 в Токио показали медали. Видео

Официальный Twitter летних Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовал видео с презентацией медалей. Турнир пройдет в Японии с 24 июля по 9 августа.

На прошлой Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России заняла четвертое место в общем медальном зачете (19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых медалей). Сборная США расположилась на первой строчке (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых).

Прогноз: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия - четвертая