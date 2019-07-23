Прогноз: США выиграют медальный зачет Токио-2020, Россия - четвертая

Авторитетный портал Gracenote опубликовал свой прогноз медального зачета Олимпиады-2020 в Токио. Основан он на последних выступлениях спортсменов в крупных международных стартах и может измениться до старта Игр.

По прогнозу Gracenote медальный зачет, как и последние пять Олимпиад из шести, выиграет сборная США. При этом американцы должны чуть улучшить показатели четырехлетней давности, завоевав 47 золотых, 32 серебряных и 44 бронзовых награды (против 46 - 37 - 38 в Рио-2016).

На второе место поднимется сборная Китая (35 - 21 - 20), которая должна существенно поправить свои показатели Игр в Бразилии (26 - 18 - 26).

На третье место поднимутся хозяева Игр - сборная Японии. От нее ожидают 31 золотую, 24 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Четвертую строчку по золотым медалям, как и четыре года назад, займет сборная России. Она должна взять 18 золотых, 23 серебряных и 25 бронзовых наград. Это на одно золото меньше, чем в Рио (19 - 17 - 19), но лучше по общему количеству медалей (66 против 55).

Сборная Великобритании же, занявшая в Рио второе место в медальном зачете, в следующем году опустится сразу на пятую строчку (14 - 14 - 18).

Также в топ-10 медального зачета войдут Голландия (14 - 7 - 11), Германия (13 - 11 - 16), Австралия (12 - 20 - 12), Франция (10 - 16 - 15) и Италия (7 - 15 - 12).