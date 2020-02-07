Олег Матыцин: «Надо еще раз показать, что успехи России основаны не на допинге»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках заседания штаба по контролю за подготовкой сборных к Олимпийским играм заявил, что на данный момент основная задача — обеспечить участие наших спортсменов на Олимпиаде под российским флагом.

— Сейчас очень непростое время, — сказал Матыцин. — Олимпийский, Паралимпийский комитеты и министерство спорта должны работать во взаимодействии, чтобы защитить наших спортсменов и обеспечить участие делегации под российским флагом, чтобы звучал гимн РФ. И эти задачи должны ставиться во главу угла. Кроме этого, спортсмены должны быть здоровы и вместе с тренерами свести к нулю риски потребления допинга. Все знают, под каким пристальным вниманием мы находимся, поэтому надо еще раз показать, что наши успехи основаны не на допинге, а на реальной работе тренеров, специалистов и спортсменов. (Петр Григоренко)