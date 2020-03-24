Официально: Олимпиада-2020 в Токио перенесена на год из-за коронавируса
Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.
Бах и Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу вируса, его влияния на жизни людей и значительного влияния на подготовку спортсменов к Играм во всем мире. В связи с этими обстоятельствами было принято решение перенести проведение Игр-2020, но не позднее лета 2021 года.
Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.
Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.