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Официально: Олимпиада-2020 в Токио перенесена на год из-за коронавируса

15:58
Олимпиаду в Токио официально перенесли на один год. Фото AFP
Олимпиаду в Токио официально перенесли на один год. Фото AFP

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.

Бах и Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу вируса, его влияния на жизни людей и значительного влияния на подготовку спортсменов к Играм во всем мире. В связи с этими обстоятельствами было принято решение перенести проведение Игр-2020, но не позднее лета 2021 года.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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