Навка верит, что Исинбаева будет защищать интересы России в МОК

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что входящая в состав комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева будет защищать интересы России.

«Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России», — приводит слова Навки РИА Новости.

Также фигуристка отметила, что Исинбаевой нужно гордиться, так как она защищала Родину на спортивных фронтах, и «не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать».

Летом 2023 года Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы РФ, а воинское звание майора назвала номинальным. Также двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сообщила, что продолжит работу в МОК, а в организации объявили, что она сохранит место в комиссии спортсменов.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет.