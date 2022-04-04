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Сегодня, 14:39

МОК утвердил квалификационные критерии и формат соревнований Олимпиады-2024

Иван Шитик
Корреспондент
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В ближайшее время на официальном сайте МОК будет опубликован подробный документ, описывающий все возможные способы отбора национальных олимпийских комитетов и спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, сообщает сайт ОКР.

Отдельное внимание уделено молодым олимпийским дисциплинам: скалолазанию, скейтбордингу, брейк-дансу и ВМХ-фристайлу. В период с марта по июнь 2024 год состоятся три четырехдневных турнира-фестиваля, в рамках которых представители вышеупомянутых видов спорта на одной площадке поборются за путевки в столицу Франции.

Кроме того, совместно с Оргкомитетом «Париж-2024» утверждено предварительное время начала и завершения соревновательных сессий. Расписание спланировано таким образом, чтобы все олимпийцы смогли принять участие в торжественных церемониях открытия и закрытия.

Также Исполком МОК согласовал весовые категории турниров по боксу и тяжелой атлетике. Благодаря этому решению впервые в истории в олимпийский ринг выйдет равное число мужчин и женщин.

Борьба за медали начнется 24 июля, за два дня до официального открытия Олимпийских игр в Париже. За 19 дней будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: https://olympic.ru/news/news/ispolkom-mok-obsudil-igry-2024/
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