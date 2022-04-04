Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:25

Польша требует исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций

Читать «СЭ» в
Поляки не хотят видеть российский флаг ни в каком виде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Польша выступила с требованием исключить всех россиян из международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций. Об этом журналистам заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — приводит РИА «Новости» слова Бортничук.

Бортничук считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220404/mok-1781677053.html
МОК
12
14

Читайте также

Польша требует исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
Гвардиола о матче с «Атлетико»: «Завтра увидите новую тактику, будем играть с 12 футболистами!»
Свежие инсайды КХЛ: где окажется Знарок, уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»?
СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года
Рыбные консервы: польза и вред
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК утвердил весовые категории и квалификационную систему турнира по боксу на Олимпиаде-2024

МОК утвердил квалификационные критерии и формат соревнований Олимпиады-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости