Польша требует исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций

Польша выступила с требованием исключить всех россиян из международного олимпийского комитета (МОК) и всех международных спортивных федераций. Об этом журналистам заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», — приводит РИА «Новости» слова Бортничук.

Бортничук считает, что таким образом спортивные федерации избавятся от российского капитала. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.