МОК рассмотрит возможность переноса Олимпиады в Токио-2020 из-за коронавируса 17 марта

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник, 17 марта, проведет переговоры с руководителями международных спортивных организаций по поводу вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

— С тех пор как эта ситуация возникла несколько недель назад, МОК постоянно информирует все заинтересованные стороны о последних событиях, — говорится в заявлении МОК агенству.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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