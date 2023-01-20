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Сегодня, 12:00

Российский призер Олимпиады посетовал на отсутствие рекламных предложений после серебра в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Константин Ивлиев.
Фото Global Look Press

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев рассказал «СЭ», что его успех на Олимпиаде в Пекине никак не повлиял на узнаваемость спортсмена и его обеспеченность.

— На Олимпиаде вы добились наибольшего успеха среди наших сборников — серебра. Что у вас с тех пор в жизни интересного?

— Все спокойно, идет своим чередом, сезон протекает хорошо. Мой новый статус олимпийского призера практически не повлиял на мою жизнь в широком смысле этого слова. Да, начали больше звать на интервью, но в целом это никак мою медийность не изменило. Наш вид спорта не такой популярный, как, например, фигурное катание.

— А рекламные контракты какие-нибудь предлагали?

— Не поверите, но вообще ничего не было, никаких предложений. От слова совсем. Что очень печально, конечно, — признался Ивлиев.

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