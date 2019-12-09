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Допинг

МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России

16:40
МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к допинг-манипуляциям. Фото AFP
МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к допинг-манипуляциям. Фото AFP
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Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Флаг России&nbsp;&mdash; вне закона на&nbsp;Олимпиадах&nbsp;&mdash; еще на&nbsp;4 года.РУСАДА отстранено, впереди две Олимпиады в нейтральном статусе

— МОК осуждает манипуляции с данными Московской лаборатории. Они подрывают доверие к мировому спорту и всему спортивному движению, — говорится в сообщении организации. — И МОК поддерживает самые строгие санкции в отношении тех, кто причастен к этим манипуляциям.

Также МОК благодарит экспертов ВАДА, которые провели детальное расследование, на основе которого и было вынесено итоговое решение. И после того, как это решение было опубликовано, МОК решил выступить с официальным заявлением.

МОК вновь настаивает на том, чтобы российская сторона предоставила все необходимые материалы по этому делу. Только в этом случае можно будет убедиться в справедливости решения и избежать того, чтобы пострадали невинные. Только так можно будет снять тень сомнения с чистых российских спортсменов и следующих поколений атлетов.

Мы поддерживаем санкции ВАДА, но еще должны их подробно проанализировать, — отмечается в конце заявления. — МОК настаивает, что любые санкции должны соответствовать законам и уважать права человека. Виновные должны понести серьезное наказание. Однако мы просим подойти крайне скрупулезно к каждому случаю. Мы надеемся, что справедливость восторжествует.

Лого ВАДА в&nbsp;штаб-квартире организации в&nbsp;Монреале.Санкции ВАДА в отношении России. Полный список

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!

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