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Международная федерация плавания хочет видеть микст-дуэты в синхронном плавании на Играх

9 сентября 2021, 14:03
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Президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам поделился мнением о включении соревнований смешанных дуэтов в синхронном плавании в программу Олимпийских игр.

«Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр. Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем все для этого. Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведется», — приводит слова Аль-Мусаллама ТАСС.

Смешанные дуэты в синхронном плавании не вошли в программу Олимпиады-2024 в Париже. Впервые данная дисциплина появилась в программе чемпионата мира 2013 года в Казани.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12339137

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Сергей Разин все материалы автора

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